Jordi Évole deja 'Salvados'

“Yo llevo once años haciendo Salvados, es el programa de mi vida, difícilmente haré otra cosa con la trascendencia y la dimensión de Salvados”, ha explicado Évole, quien ha explicado que “la entrevista del Papa fue la gotita que colmó el vaso”. “Vi muy claro que se había cerrado un círculo”.

Jordi Évole no presentará Salvados la próxima temporada. El periodista catalán ha elegido el programa El Hormiguero , con Pablo Motos , para hacer este anuncio.

La cataplexia de Évole

El periodista ha explicado que, en los últimos meses, le han detectado un problema de salud llamado cataplexia. “No es nada grave”, ha querido tranquilizar Évole, quien también ha desligado esta enfermedad de la decisión de dejar el programa.

“Me di cuenta de que cuando me entraba la risa, me entraba una flojera de cuerpo de no poder sostenerme, cosa que hacía mucha gracia, era como simpático, pero perdía la verticalidad y la musculatura”, ha contado.

Ha contado que la última vez que le pasó fue grabando el programa que hizo con Andrés Iniesta. “Me caí de espaldas y me pegué un cebollazo contra el suelo de cabeza que el equipo dijo, hostias, qué le pasa a este”, ha relatado.