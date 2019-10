Jorge Javier Vázquez anuncia que tendrá que ser operado de nuevo

Jorge Javier Vázquez tendrá que volver a pasar por quirófano. El exitoso presentador de Sálvame, de Gran Hermano y de Supervivientes, ha dado la noticia en su cuenta de Twitter.

“Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones”, ha escrito.

El presentador fue ingresado en marzo de 2019 con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio.

El propio presentador explicó hace unos días que estaba pendiente de una prueba definitiva para valorar si debería volver a pasar por quirófano. Y esa prueba, como ha publicado en Twitter, hace que tenga que volver a ser operado.