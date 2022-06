Jorge Javier Vázquez se corona con el mensaje a Olga Moreno durante 'En el nombre de Rocío'

“Que por cierto, no tiene nada que ver con el tema, advierto, pero estaba pensando que no sé qué va a producirse en este templo, porque este es el plató también de Supervivientes, entonces no sé qué va a pasar el día de la final de Supervivientes cuando la ganadora de la edición anterior, que me ha vetado, tenga que entrar en mi plató a repartir el cheque a la persona que gane. Porque yo de mi plató no me muevo, vamos. Cuidado”.