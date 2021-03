La hora del Goya de Juan Diego Botto

Juan Diego Botto aún no tiene ni un solo Goya , pero se le espera en la gala de este sábado. De cumplirse los pronósticos, el actor hispano argentino habría tenido que esperar 26 años y cinco nominaciones para convertirse en el mejor actor de reparto por Los Europeos . Con esta sexta, que llegue la vencida.

Honestidad que también ha trabajado con Los europeos, una comedia negra contextualizada en la España de los años 50 que se estrenó directamente en Orange TV, sin pasar por las salas. “Es como si la censura hubiera permeado en ellos [los personajes] y el régimen no necesitara policías para decirte lo que tienes que hacer, porque el policía lo llevas tú dentro. Esa es una de las más precisas descripciones de lo que fue el franquismo y lo que explica el posterior devenir de nuestro país”, declaró en una entrevista en La Voz de Galicia. Ahí la declaración honesta.

Aunque escuchando el argumento de la cinta basada en la novela de Rafael Azcona cualquiera se acuerde de Paco Martínez Soria —dos españoles que viajan a Ibiza para ligar con extranjeras— el actor de 45 años interpreta a un señorito ligón e insolente. Es decir, es capaz de meterse en un personaje del que se siente completamente distanciado, porque cualquiera que lo haya seguido sabe que ambas personalidades no tienen nada que ver. Y no es el único personaje que no le pega nada y que puede solventar con agudeza… ¡Si hasta se ha sumado al reparto de Escuadrón Suicida 2! Igual te hace La fiesta del chivo que una película de superhéroes de DC Cómics.