Lobato padre exige una disculpa "pública" a Díaz Ayuso por relacionarle con el caso de las mascarillas

Horas más tarde, Lobato padre ha aclarado los detalles en una rueda de prensa: “Mi trabajo en la funeraria se corresponde con la gestión de los contratos que nosotros gestionamos. En los medios ha salido que participo de la mesa de contratación y esto es correcto, pero en la de coches fúnebres, no de mascarillas”.

“Es necesario que en una mesa de contratación esté el asesor jurídico, faltaría más, pero no significa que participase en la supuesta mesa por los contratos de las mascarillas, básicamente porque no hubo mesa. No puede existir ese acta”, ha añadido. De paso, ha recordado que “la Fiscalía solicitó información en noviembre que yo no he conocido hasta ahora. Y yo he podido ver hoy a las 14:40 que la empresa comunicó que jamás había participado en la gestión de los contratos”.