"Estoy al borde del colapso": Juan Muñoz toma una decisión inesperada en 'Supervivientes'

Juan Muñoz y Desy Rodríguez en 'Supervivientes'. TELECINCO

Ion Aramendi ha anunciado la noche de este domingo al cuarto expulsado definitivo de Supervivientes. Sin embargo, después de que la audiencia decidiese que Desy Rodríguez debía abandonar el programa, Juan Muñoz ha tomado una decisión inesperada.

En cuanto el presentador ha dado la noticia, Muñoz ha reaccionado de forma inmediata asegurando que no puede más. “Otra semana no. Yo no puedo más, por favor. No sé por qué me ha hecho esto la audiencia”, ha afirmado.

“Yo no puedo estar aquí más tiempo, lo siento”, ha repetido. “Tengo que abandonar. Yo no aguanto otra semana más aquí, lo siento. Me muero de pena, pero no aguanto más. Estoy desesperado, al borde del colapso. Creo que he defendido muy bien como superviviente el tiempo que he podido. Pero he visto que no estoy hecho para esta aventura. Me está entrando un ataque de ansiedad”, ha expresado visiblemente afectado.

Tras esto el presentador le ha preguntado directamente si quiere seguir en el concurso y Muñoz no ha dudado. “No quiero seguir en el concurso, de verdad. Estoy mal y no puedo pasar otra semana aquí”, ha dicho.

“Me voy a desesperar. No estoy bien. De corazón, no estoy bien. No. No quiero seguir en el concurso, no me apetece. Yo entré y pensé que podría, pero no puedo. No estoy con fuerzas, no estoy bien y psicológicamente esto me está afectando y no puedo”, ha insistido. “Mi salud es lo primero”, ha agregado.

En ese momento ha añadido que sabe que Desy se quiere quedar y ha propuesto “hacer un cambio”. Pero en ese momento Aramendi ha intervenido para informar que la organización le ha escuchado y que abandonar tiene sus consecuencias. ”¿Has valorado esas consecuencias?”, le ha preguntado.

Publicidad

“La verdad es que vais a acabar con mi salud. Me gustaría valorarlas pero, claro, no se puede valorar así, pero, ¡es que no puedo! Tenéis que entenderlo. Estoy al límite de mis posibilidades”, ha respondido Muñoz.