Juan Ramón Lucas, muy contundente sobre las últimas palabras de un candidato: "Hay que ser corto"

El paso del líder de Podemos, Pablo Iglesias, por El Hormiguero de Antena 3 está dando mucho de qué hablar por sus palabras sobre Amancio Ortega, fundador de Inditex, y sus donaciones a la sanidad pública, con la que se han adquirido máquinas para tratamientos contra el cáncer.

“España no es una república bananera que dependa de que un señorito venga dando cosas”, aseguró el político, quien añadió: “Si Ortega quiere que tengamos una buena sanidad que pague los impuestos que le corresponden”.

“Imagínate que tú vas a cenar, y en lugar de la cuenta de 50 euros, no pagas y solo dejas diez de propina. Pues con Amancio pasa lo mismo. Tiene dividendos por valor de 1.600 millones de euros y solo paga un 5% de impuestos. 80 millones, cuando cualquiera pagaría 300″, explicó Iglesias.

Pablo Motos le hizo entonces una pregunta que le ha costado duras críticas: “En tu familia hay alguien con cáncer?”. “Sí. A mi padre le operaron hace tres años de un cáncer de pulmón y mi suegro murió de cáncer. No entiendo que mi padre tenga que mendigar a un rico que done un aparato, en lugar de las instituciones públicas. Y he vivido en mi familia lo que significa el cáncer”, replicó el líder de Podemos.

Sus palabras no han gustado a muchos. Por ejemplo, el periodista Juan Ramón Lucas, presentador de La Brújula en Onda Cero, se ha mostrado extremadamente crítico con Iglesias.

En Twitter, el presentador ha subrayado que “puede que Pablo Iglesias en su osada ignorancia dudar de si Amancio Ortega paga o no lo justo”.

“Tampoco sé si lo paga él. Pero hay que ser muy corto para usarlo como argumento frente a las donaciones. Es como rechazar refugiados porque lo que hay que hacer es acabar con las guerras”, ha escrito en Twitter Lucas.