Varios jugadores del Sporting agreden e increpan al portero del Oviedo en el derbi asturiano

Femenías celebró la victoria señalando el escudo de su equipo frente a la grada local, algo que no gustó a varios futbolistas del Sporting y que terminó con una polémica imagen, en la que los jugadores locales increparon y agredieron al guardameta ovetense.

“No saben ganar”

El defensa del Sporting de Gijón, Jean-Sylvain Babin, no rebajó los nervios durante su intervención ante el micrófono de Gol y, tras el partido, recriminó a los futbolistas del Oviedo que quisieran “celebrar la victoria delante de nuestros ultras”.

El jugador local señaló que, pese a que el rival se había llevado el derbi asturiano, no debían pasarse “tres pueblos” y criticó que “no saben ganar”. ”Han ganado, no sé si justo o injusto, pero que no se pasen tres pueblos”.