La víctima no tenía armas, estaba esposado y tumbado sobre el suelo boca abajo y el agente le apretó con la rodilla contra el cuello durante unos minutos eternos. “No puedo respirar, no puedo respirar”, se escucha suplicar a la víctima, mientras los viandantes protestan y exigen, sin éxito, al agente que pare. A veces articula unos dolorosos “Mamá” y “Por favor”.

Hoy lunes, 8 de marzo, empieza el juicio contra el agente, ya no más en activo, que acabó con su vida. Mientras habla la corte, miles de personas se manifiestan por las calles de su ciudad, en Minnesota, para recordar a Floyd y protestar contra el ataque de que fue víctima.

La Policía de Minneapolis emitió un comunicado pocas horas después de su muerte en el que explicaba que dos agentes acudieron al número 3700 de la Chicago Avenue South por una denuncia de falsificación de documento. El sospechoso era la víctima, Floyd, quien, según el texto oficial, estaba sentado dentro de un coche y “bajo los efectos” del alcohol o de otras sustancias estimulantes o que alteraban su comportamiento.

Los policías le ordenaron que saliera del vehículo y, después de que accediera a hacerlo, “ofreció resistencia física”, dice la versión oficial. “Los agentes fueron capaces de esposar al sospechoso y advirtieron que parecía sufrir problemas médicos”, se explica en el documento, en el que se añade que fue entonces cuando llamaron a una ambulancia. Fue trasladado a un hospital, donde falleció sin posibilidad de ser reanimado.

A quién se juzga y por qué

Las palabras de aquel comunicado no se parecen demasiado a lo que se ve en el vídeo. De ahí el escándalo que se formó de inmediato. ¿Resistencia violenta? No parece. ¿Alterado? Tampoco. La Fiscalía del condado de Hennepin presentó entonces un recurso contra Derek Chauvin, el policía se se encarama sobre Floyd. La presión popular hizo que fuera expulsado del cuerpo y que se le abriese una investigación interna.

El fiscal constataba que el uniformado mantuvo su rodilla sobre el cuello del fallecido durante ocho minutos y 46 segundos. Por eso lo acusaba de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. “La Policía sabe que este tipo de contención sobre una persona tendida en el suelo es inherentemente peligrosa”, afirma, sin lugar a dudas.

Su dossier confirma que los eventos que llevaron a la muerte de Floyd comenzaron después de que la Policía acudiera a atender, efectivamente, una queja sobre un billete falso de 20 dólares en un comercio local, usado supuestamente por el fallecido. Luego se pudo producir un forcejeo entre Floyd y los agentes. La víctima no quería entrar en el coche de Policía, esa fue su resistencia, y se enzarzó con los agentes antes de tirarse al suelo. Chauvin procedió entonces a colocar su rodilla en el cuello y en la cabeza de Floyd. Lo asfixió.

Otros tres policías, Thomas Lane, Tou Thao y J. Alexander Kueng, fueron despedidos del cuerpo por estar presentes durante la agresión y no intervenir para evitarla. Aunque el fiscal quiso procesarlos a todos en el mismo bloque también, al final sólo Chauvin se sentará desde hoy en el banquillo de los acusados, con la posibilidad de ser procesado por dos delitos: homicidio no intencional u homicidio accidental. Puede haber una demora adicional en la celebración del juicio si se estudian nuevos cargos, que está revisando una corte menor. De demostrarse su culpabilidad, podría pasar hasta 40 años de prisión. Él se sigue declarando no culpable.

Sus demás colegas irán a juicio en agosto. El motivo de esta separación de vistas: las distintas implicaciones de los agentes y las medidas de control por el coronavirus, que implican más distancia en la sala.

El juicio se podrá seguir por televisión. La selección del jurado que actuará en el caso de Chauvin está programada para comenzar este lunes, y las declaraciones de apertura en el proceso serán el 29 de marzo.