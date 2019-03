La frase

“Yo vi unidad de acción entre los responsables políticos y Trapero”.

La ha pronunciado uno de los agentes de la Guardia Civil que ha declarado en el juicio, tratando de desmontar la declaración de Trapero de la semana pasada.

La clave

Banderas y escudos.

Los agentes de la Policía Nacional eran “escudos” y los de la Guardia Civil “banderines”. Así ha descrito un agente de la Guardia Civil los nombres clave que les atribuyeron los Mossos que, según ha dicho, tenían órdenes para “vigilarles” durante el día del referéndum

Este agente ha asegurado que la principal prioridad de los Mossos durante el 1-O fue informar de los pasos de las fuerzas estatales y, a su vez, no aparecer junto a ellos en las imágenes. “Se les decía que no aparecieran uniformes de los Mossos junto a los antidisturbios de la Policía y Guardia Civil mientras actuábamos”, ha asegurado.

La polémica

A vueltas con los vídeos.

La prohibición de no mostrar vídeos a los testimonios impuesta por Marchena sigue siendo un asunto que genera quejas por parte de los abogados defensores. Cuatro de ellos han presentado escritos alegando indefensión y piden poder exhibir esas imágenes para confrontar los testimonios -especialmente el de los agentes policiales- con las imágenes.

A pesar de que Marchena ha rechazado esa opción, los abogados siguen pidiéndolo en casi cada sesión. “Vamos a hacer ver que no lo hemos oído”, le ha respondido visiblemente molesto el presidente de la Sala al abogado de Junqueras, Andreu Van Den Eynde, cuando lo ha pedido por enésima vez este miércoles.

El análisis

¿Participó Quim Torra en la organización del referéndum?

Un agente de la Benemérita ha declarado que, durante una vigilancia a una nave de Bigues y Riells (Barcelona) en la que sospechaban que podía haber papeletas escondidas, detectaron la presencia de Quim Torra y de otros diputados en esa nave.

Torra no era entonces president de la Generalitat, pero ya era una persona muy próxima al Govern de Puigdemont. En ese momento dirigía el Centro de Estudios de Temas Contemporáneos, un think thank dependiente de la Generalitat.

En el registro posterior a esa nave se incautaron casi 10 millones de papeletas y 6.000 sobres para la votación del 1-O. La noticia de la presencia de Torra ya trascendió en mayo en un informe de la Guardia Civil, pero no había sido mencionada en el juicio.

El tuit

