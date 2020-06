El rapero Kase. O pide perdón tras la polémica formada por sus palabras sobre las vacunas y el autismo

JOHN PARRA VIA GETTY IMAGES

JOHN PARRA VIA GETTY IMAGES El rapero Kase O.

Horas después y tras una gran cantidad de críticas recibidas, el músico ha colgado dos vídeos en los que se ha disculpado y ha asegurado no frivolizar con estos temas: “Pido perdón de corazón a la gente que le ha podido afectar negativamente. Es un tema muy sensible que no puede ser tratado con frivolidad”.

Kase. O ha explicado que el vídeo se ha sacado de contexto porque, según sus palabras, estaba comentando lo que decían en un documental. “No es que yo piense o afirme que las vacunas producen autismo”, ha matizado.