Kiev llama a la acumulación de víveres y no descarta la evacuación si hay cortes eléctricos

Oleksii Samsonov/Global Images Ukraine via Getty Images

Oleksii Samsonov/Global Images Ukraine via Getty Images

“En caso de que haya heladas fuertes y no haya suministro de agua caliente, para que las tuberías no se rompan y el sistema no deje de funcionar, hemos preparado un plan para vaciar el drenaje de agua del sistema”, ha explicado el alcalde en comentarios recogidos por Ukrinform.