Kiko Narváez se sale de su tono habitual y responde: "No es el día para hablar de estas cosas"

El exfutbolista Kiko Narváez se ha salido del tono amable y recubierto de humor que le caracteriza en las retransmisiones de Cuatro y de Telecinco para responder a unas polémicas declaraciones del exjugador Xavi Hernández.

El actual técnico del Al-Sadd destacó el mérito de la selección española en la Eurocopa por lo “complicado” que es el “entorno” del equipo nacional, sobre todo “con un seleccionador -Luis Enrique Martínez- que no lleva jugadores del Madrid”.

“Nosotros también lo vivimos, el entorno de España es muy crítico, hay mucha exigencia y es una pena porque no se hace equipo ni en prensa, ni la prensa con el equipo. Es difícil y por eso es más complicado en España ganar títulos. Nosotros lo conseguimos con nuestra generación pero no es sencillo”, indicó Xavi Hernández en declaraciones a ‘Vamos’.

“Es complicado el entorno. Y más con un seleccionador que no lleva jugadores del Madrid con el entorno madridista que es la selección. Al final tienes que aceptar las críticas, evadirte un poco y centrarte en el juego. Lo están haciendo muy bien y ya están en cuartos de final”, dijo sobre ‘la Roja’, que se enfrenta este viernes a Suiza.

Tras esas palabras, Kiko Narváez fue muy claro en El Larguero, de la Cadena Ser: “Me encantaría que Xavi me lo explique, que me explicase ese entorno que no vivió cuando ganó todo. Yo desde fuera me siento sorprendido porque no es ni la hora ni el día para hablar de este tipo de cosas”.

En otras cuestiones, Xavi elogió el papel de Pedri. “Sorprende sobre todo la edad, con 18 años tiene esa madurez y marcan diferencias en Barça y en la selección... ya se ve que es un jugador inteligente, con mucha capacidad para pensar, en el uno contra uno. Es un talento y hay que cuidarle y disfrutar de él”, afirmó.

Por último, Xavi no tiene dudas de que Messi seguirá vistiendo de blaugrana la próxima temporada. “El Barça necesita a Messi y Messi necesita al Barça. Vamos a ver cómo queda la situación, pero yo veo a Leo feliz en Barcelona y todo indica que va a renovar. Espero que sea en breve y le deseo todo lo mejor