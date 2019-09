La Asamblea General de la ONU, en 20 frases

Seis días después, acabó la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas. Un espacio compartido por jefes de Estado y de Gobierno y representantes de casi 200 países en los que han analizado su visión del mundo.

Desde el ultranacionalismo de líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Recep Tayyip Erdogan, al multilateralismo defendido por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, la ONU ha sido un crisol de culturas, mensajes y frases contundentes.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU

“Nos enfrentamos a la alarmante posibilidad de un conflicto armado en el Golfo, cuyas consecuencias el mundo no puede permitirse”.



“Todos los migrantes tienen que ver sus derechos humanos respetados”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

“El futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes”.

“Escuche estas palabras: no pague a los traficantes, no pague a los coyotes, no se ponga en peligro, no ponga a sus niños en peligro. Porque si llega hasta aquí (EE.UU), no se le va a permitir entrar, se le va a retornar rápidamente a casa y no será puesto en libertad en nuestro país. Mientras yo sea presidente de Estados Unidos, vamos a aplicar nuestras leyes y proteger nuestras fronteras”.

“Todas las naciones tienen el deber de actuar (ante ataques a Arabia Saudí). Ningún gobierno responsable debería satisfacer el deseo de sangre de Irán”.

“El dictador Maduro es una marioneta de Cuba protegida por guardaespaldas cubanos”.

Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa

“Tampoco creo en que las crisis que atravesamos se vayan a resolver mejor con un repliegue nacionalista. Estoy firmemente convencido de la importancia del patriotismo, que es el amor por la patria y, al mismo tiempo, la aspiración por lo universal. Creo firmemente en la soberanía, que es al mismo tiempo la autonomía para uno mismo y la necesidad de cooperar”.

“Es la hora de reanudar las negociaciones ente EE. UU. e Irán”, dijo el mandatario galo antes de advertir del riesgo de una escalada mayor en la región.

Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno español

“Ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional”.