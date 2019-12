La ausencia de una edil de Más Madrid permite a Almeida sacar las cuentas de Madrid sin Vox

El Gobierno de PP y Cs en Madrid ha logrado sacar adelante los presupuestos de la capital para 2020:

- Pese a la abstención de Vox.

- Y después de que Más Madrid y el PSOE hayan abandonado el pleno porque las cuentas se iban a aprobar con el voto de calidad del regidor.

¿El motivo? La ausencia de una concejal de Más Madrid provocaba un empate entre el bloque de derecha y la izquierda.

Inés Sabanés renunció el pasado viernes su acta para pasar a ser diputada de la formación de Íñigo Errejón en el Congreso, y no ha dado tiempo a que su sustituta, Mar Barberán, haya tomado posesión, ya que es necesario hacer un trámite previo con la Junta Electoral.

¿Por qué no ha hecho falta el voto de calidad? Finalmente, no ha sido necesario que el alcalde, José Luis Martínez- Almeida, recurra a su voto de calidad para desempatar la votación, ya que los concejales de Más Madrid y el PSOE han optado por ausentarse del pleno y no votar en señal de protesta ante esta posibilidad.

“Filibusterismo cutre”

Así, la situación era la siguiente:

- PP (15) y Cs (11) empataban con Más Madrid (18) y el PSOE (8).

Esto ha obligado al alcalde Martínez Almeida a utilizar su voto de calidad para desempatar y aprobar las cuentas, lo que según el concejal de Más Madrid Jorge García Castaño es un ejercicio de “filibusterismo cutre”.

Finalmente, los presupuestos han salido adelante con:

- El voto a favor de PP y Ciudadanos.

- La abstención de Vox.

- Sin la presencia de Más Madrid y el PSOE, que han abandonado el pleno en señal de protesta, y que ha impugnado la votación, porque ha “trastornando las mayorías del Pleno”.