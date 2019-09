La bronca que Telecinco censuró: sale a la luz la escena de 'Supervivientes' que nadie vio

Mónica Hoyos se ha convertido en uno de los rostros más populares de los concursos de Mediaset: en 2019 ha participado en Gran Hermano y en Supervivientes, en los dos programas con distinta suerte.

Si en GH fue una de las más odiadas, en Supervivientes logró ganarse al público y se quedó a puertas de la final del concurso que ganó Omar Montes.

Como despedida, Telecinco emitió un debate final en el que todos intentaron resolver los conflictos que se generaron durante el concurso.

En ese debate, Mónica Hoyos e Isabel Pantoja tuvieron un gran encontronazo que no se vio en televisión y sobre el que se ha especulado mucho. Según ha contado Hoyos en El programa de AR, la tonadillera hizo unos comentarios sobre su madre.

“La peruana cuenta un altercado que tuvo con Pantoja desconocido hasta ahora”, ha escrito la web del programa presentado por Joaquín Prat sobre lo ocurrido.

“Lo que a mí me sentó mal fue que ella hablara mal de mi madre. Se levantó y dijo que yo no quería a mi madre. Me levanté y me fui de plató. Le dije que si no se retractaba yo demandaba. Cogí y me fui”, ha afirmado. “Lo que dijo me pareció bajo, feo”, ha añadido.

Tras abandonar el plató, Carlos Lozano, se enfrentó a Pantoja para defender a la madre de Hoyos, abuela de su hija.