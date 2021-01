La brutal paliza a un niño de 15 años consterna a Francia

Francia está conmocionada por una agresión brutal y, por ahora, sin castigo.Un adolescente de 15 años fue atacado por una docena de sujetos a la salida de su escuela en París el pasado 15 de enero. Desde entonces, su familia ha buscado reunir información que lleve a la detención de los atacantes, quienes huyeron del lugar de los hechos al darle por muerto.

“A Yuiry le rompieron la nariz, el brazo, los hombros, las costillas y los dedos. Pero sobre todo le rompieron el cráneo en varios lugares. Tuvo que ser sometido a una operación de más de seis horas y estuvo en coma durante una semana.”, explicó su madre al canal de noticias francés BFMTV. Estaba en el centro comercial Beaugrenelle, un distrito de negocios en el distrito 15 de París, lujoso y supuestamente pacífico.

Según una prima del joven, “Yuriy estaba con unos amigos después del colegio, entre las cinco y las seis de la tarde, cuando llegaron un grupo de personas, aparentemente de Vanves (...) Cuando mi primo trató de correr, se cayó al suelo y allí lo golpearon. Realmente no creo que Yuriy estuviera involucrado de ninguna manera en este tipo de cosas”, indica, señalando que podría haberse tratado de un asunto de pandillas rivales.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar donde se registró la agresión y lo trasladaron al hospital Necker, donde fue inducido a un coma. Su madre, Nataliya, le confió al sitio Actu.frque aún se encuentra en estado de shock. “Cuando lo vi en el camión de bomberos, su cráneo estaba abierto en varios lugares, fue realmente horrible. Fue agredido con barras de hierro y muletas. Me dijo que no conocía a los individuos, que tenía dolor, que tenía frío y que no quería morir”, relata. Además, la mujer confirma que que ya ha presentado una denuncia y alertado a la embajada de Ucrania, de donde ella es originaria.

El mismo día de los hechos se abrió una investigación por “intento de homicidio”, y mediante imágenes que fueron capturadas por cámaras instaladas en el lugar, la familia de Yuriy ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para recopilar testimonios que puedan facilitar la identidad de los responsables. Con este fin, la madre creó también una cuenta en Instagram.

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, ha mostrado su apoyo para Yuriy y su familia y ha calificado los hechos como “un ataque de increíble salvajismo”. “La investigación debe arrojar luz sobre los hechos y detener a los perpetradores de este acto vil”, ha afirmado. Y el presidente galo, Emmanuel Macron, ha llamado a la madre del niño y le ha prometido un esfuerzo policial para dar con los culpables.