La búsqueda de Blanca: batidas palmo a palmo y drones con cámaras térmicas

La búsqueda de Blanca Fernández Ochoa aúna la experiencia de decenas de profesionales y voluntarios que recorren el monte metro a metro, como se ha hecho siempre, y los más modernos drones con cámaras que permiten ver la zonas más inaccesibles y transmitir las imágenes al centro de control.

“Animados vamos, si no, no saldríamos. Yo tenía mucha esperanza hoy pero no encontramos nada, pero quedan esta tarde y muchos días”, explica Mariano Montero, que ha participado este martes en uno de los grupos que ha salido a primera hora de la mañana a buscar a la esquiadora.

Su grupo, el Uno, ha recorrido la zona de Las Berceas y el pantano cercano durante más de dos horas y media, sin resultado.

Este hombre de mediana edad ha participado por primera vez en un operativo de rescate, como muchos de los 60 voluntarios que se han sumado este martes a los grupos de búsqueda, integrados por siete u ocho voluntarios liderados por un experto de Policía, Guardia Civil, agentes forestales o bomberos del Grupo de Rescate.

A primera hora se les ha reunido y se les ha explicado “lo que tiene que hacer y cómo tienen que actuar si ven algo, porque es muy importante que no se toque nada, sino avisar al responsable del grupo para que señalice”, recuerda la portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín, que incide en que todas las personas que quieran ayudar tienen que inscribirse previamente en el Ayuntamiento de Cercedilla.

La Policía y el Ayuntamiento de esta localidad también han advertido en las redes sociales de la necesidad de apuntarse antes de ir, de saber andar por el monte y de llevar ropa adecuada y víveres.