La cara (y el gesto) de Martínez-Almeida cuando le recuerdan que "tenía un mote"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha estado en Telemadrid junto a los periodistas María Rey y Manu Pérez para hablar de la gestión del edil en la gestión del coronavirus y de la actualidad que se vive en la capital.

Casi al final de la entrevista, Manu Pérez ha sorprendido al alcalde al preguntarle por su “cambio de popularidad” en los últimos meses gracias a su gestión en la pandemia.

El periodista ha relatado que Martínez-Almeida “no empezó con buen pie”:

Sobre ese cambio en su “popularidad”, Manu Pérez le recordó que “no empezó usted con buen pie”. “Vídeos sobre atascos, un graffiti que no se borraba del todo, Madrid Central... incluso le pusieron un mote. Tenía usted un mote que no resultaba agradable. Ha pasado de todo eso a ser a elogiado por diferentes partidos políticos de otras ideologías. ¿Cómo se explica ese cambio?”, ha dicho el periodista mientras Martínez-Almeida asentía con una media sonrisa y un gesto con la cabeza.

“Yo sé cómo soy y cómo he sido siempre. Almeida es el mismo de hace un año, con las mismas convicciones y la misma forma de entender la política. Esta pandemia nos tiene que llevar a pensar que no debemos estigmatizar o arrinconar al adversario político. No hay que simplificar el debate político”, ha señalado.

Y ha sentenciado: “Yo no he cambiado tanto como para ser objeto de ese insulto, esa mofa o esos memes a que ahora tenga esa popularidad que me demuestra la gente por la calle”.

Puedes verlo a partir del minuto 21.