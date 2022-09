La cara y la reacción de Revilla cuando le preguntan por Tamara Falcó es IM-PA-GA-BLE

“Ya solo nos quedaría preguntarte por Tamara Falcó que no sé si tendrá formada opinión porque es ahora mismo lo que está ocupando todos los mentideros de este país y antes de despedirnos, llueve en Cantabria, ¿no?”, le ha comentado Iñaki López.

“Pero no le has dejado que conteste”, le ha espetado Cristina Pardo a su compañero de mesa. ”¿Sí? ¿Has seguido lo de Onieva y Tamara? ”, ha preguntado sorprendido López al presidente de Cantabria.

“Eso no sé qué es. ¿De qué me habláis?”, ha sorprendido Revilla. “Es maravilloso. Debe ser el único español...”, ha comentado Pardo entre risas. “Tamara me suena porque sale en El Hormiguero”, ha señalado el político.