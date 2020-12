La carrera para vacunar a cada niño contra la polio

Fahima nos cuenta que es fundamental mostrar a la gente que se puede si se mantiene la distancia física, se lleva mascarilla y se utiliza gel hidroalcohólico.

Algunas personas no necesitan que las convenzan sobre los beneficios de la vacunación. Asha Osman Yarow es una de ellas. Espera pacientemente a que llegue el turno de su hijo para recibir la vacuna.

“Decidí vacunar a mis hijos porque su salud es importante para mí”, explica Asha mientras sostiene a su bebé. “Las vacunas protegen a los niños frente a las enfermedades, como la polio, el sarampión y otras”, añade.

“Nos sentimos afortunados porque estos servicios nos lleguen”, dice alegre Sahro Mohamed Haile. “Animo a todas las madres a cuidar a sus hijos, vacunarlos y mantener al día sus vacunas. Yo hoy estoy aquí con mi nieto”, añade con una sonrisa.

Otras personas de la comunidad son más reacias a aceptar las vacunas. “Al principio no quería vacunar a mis hijos. Oí a gente decir que las vacunas no eran buenas. Me daban miedo”, cuenta Wardo, de 30 años. “Después de hablar con los movilizadores comunitarios me di cuenta de que las vacunas son buenas para la salud de mis hijos. Y cambié de opinión”.