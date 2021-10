La colección más sorprendente de Zara provoca reacciones de lo más encontradas

La colección, además de unos pendientes de calavera o unas alas de hada, propone seis sofisticados estilismos con extraterrestres, animales mitológicos y superhéroes como inspiración. Los looks The Dragon, The Robot, The Butterfly, The Galactic, The Alien y The Spiderman combinan prendas que son pura tendencia de temporada, como los fuseau y los vestidos cut out, con colores y estampados de fantasía, que tienen un precio de entre 22,95 y 49,95 euros.