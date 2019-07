La comparación de Ferreras en 'Al Rojo Vivo' que no va a gustar en Vox

Antonio García Ferreras está al día. No solo en el ámbito periodístico, también en lo que a series de televisión se refiere.

El presentador de Al Rojo Vivo, en laSexta, ha valorado el polémico tuit de Vox a Ciudadanos en plenas negociaciones por la presidencia de la región de Murcia.

“El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis”, le dijo la cuenta oficial de Vox a Fran Hervías, secretario general de Ciudadanos.

Tras este tuit, Ferreras ha tirado de humor y se ha acordado de Noemí Argüelles, el personaje que interpreta Yolanda Ramos en Paquita Salas, la exitosa serie de Los Javis en Netflix.

En esta tercera temporada, Ramos se pasa a llevar las redes sociales de la agencia de Paquita Salas.

“No está la community manager de Paquita Salas al frente de las redes sociales de Vox. No está Yolanda Ramos, Noemí Argüelles, el personaje. No está. No es la community manager de Vox”, ha asegurado el periodista ante las risas de los tertulianos.