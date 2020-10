“Hombre claro, tengo la de al lado que es la suite Federer, pero no te podía meter ahí porque entonces no vendrías a hacer la entrevista”, le contestó Nadal.

La entrevista comenzó también con el deportista suizo presente. ”¿Sabes dónde me han puesto a dormir? En la suite Rafa (de la Academia Rafa Nadal)”, le comentó el presentador nada más empezar, que le preguntó si sabía que existía.

La Resistencia sorprendió al presentar a Rafa Nadal como el invitado de este martes. El programa no se grabó como acostumbra en el teatro Arlequín de la madrileña Gran Vía, si no en la academia del tenista en Manacor (Islas Baleares), a la que se tuvo que desplazar David Broncano.

Broncano insistió en saber quién se aloja en ahí. “Tú no, no puedes estar ahí. Yo di instrucciones para que no te pusieran en la de Federer”, bromeó el deportista, que le reconoció que mantienen una buena amistad.

″¿Te ha hablado alguna vez de mí?”, quiso conocer el cómico, a lo que Nadal respondió muy tajante: “No, cero. No sé si sabe quién eres. Ya sé que le hiciste la entrevista, pero creo que no se acuerda de ti, tengo ese feeling”.

Broncano, sorprendido ante esta confesión de Nadal, le dijo que le pregunte por él cuando vuelva a hablar con Federer. Nadal aceptó, ya que aseguró que lo tenía que llamar después.