La crisis como protección de las mujeres

La pasividad institucional y la distancia social ante una violencia que maltrata a 600.000 mujeres y asesina a 60 de media cada año, refleja esa misma normalidad androcéntrica. Si se produjeran 60 homicidios cada año en cualquier otro grupo de población, por ejemplo, 60 joyeros, 60 taxistas, 60 o repartidores… habría una revolución social, que llevaría a que todos los días se plantearan iniciativas políticas para abordar esta situación. Pero el asesinato de 60 mujeres no produce esa reacción. Solo cuando los homicidios se concentran en un periodo de tiempo corto o se produce un asesinato de forma especialmente cruel, nos paramos a preguntar qué ha pasado, pero nunca nos preguntamos qué está pasando entre cada uno de los homicidios.

Y no es casualidad, mientras que los ejemplos de violencia que no se admitiría (joyeros, taxistas, repartidores...) forman parte de la violencia externa, es decir, de aquella que se produce contra el orden establecido y las normas de convivencia, la violencia de género es de carácter estructural y nace de la propia convivencia para mantener el orden impuesto por la cultura machista, tal y como lo interpreta cada maltratador. La violencia de género no se presenta como una amenaza para toda la sociedad, sino como una amenaza para las mujeres, y no para todas las mujeres, solo para las consideradas “malas mujeres” por no hacer lo que sus maridos y parejas les imponen.