La crisis del PP de Madrid, en 13 imágenes

Querido alcalde Almeida, creo que te equivocas. En primera persona o por delegación, no sé. Isabel Díaz Ayuso debe y va a ser la Presidenta del PP de Madrid.Conozco a centenares de afiliados que no entenderían otra cosa. Hablaron las urnas y hablarán los militantes.

Almeida negó problema alguno asegurando que no le molesta “lo más mínimo” que Ayuso se presente. Tras afirmar que está “en su perfecto derecho” de ser candidata, el alcalde de Madrid añadió que “no es menos cierto que todavía quedan nueve meses hasta el Congreso” y dejó este recado a la presidenta madrileña: “Yo mantengo que, en mi posición, lo que tengo que hacer fundamentalmente es trabajar por los madrileños y no meterme en debates internos acerca de si se tiene que presentar uno o no”. ( A partir del minuto 18:50 )

13 de septiembre . Ya estamos todos. Esperanza Aguirre no se pierde la fiesta de cuchillos del PP y aparece en portada de El Mundo llamando “niñatos que intoxican” a los responsables del PP y defendiendo a ultranza a Ayuso: ”Ponerle trabas internas a Ayuso es ayudar a Sánchez. El modelo actual no tiene sentido y ella pretende simplemente normalizar la situación”.

“Ojalá, a mí me encantaría ser un niñato”, respondió Martínez-Almeida visiblemente incómodo ante las palabras de Aguirre, “pero con 46 años lo tengo complicado”. “Supongo que irá por alguien más joven, no sé por quién irá”, agregó.

15 de septiembre. Martínez-Almeida ya no se ríe tanto como antes tras las dos semanas de pasión que llevan tanto él como su partido con el tema del PP de Madrid.

En un intenso intercambio con la periodista Cristina Pardo en Más Vale Tarde (LaSexta), el alcalde de Madrid insiste en que “no toca” hablar de este tema y se cierra en banda cuando le preguntan si se va a presentar como candidato: “Si le contestara que me voy a presentar, si yo le contestara que no me voy a presentar o si yo le contestara que me lo voy a pensar; lo único que haría es avivar un debate que no procede”.