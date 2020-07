La definitiva respuesta del dueño de un restaurante a esta crítica en Google: "Nos veremos en los tribunales"

Que los dueños de restaurantes y hoteles respondan a críticas, a veces feroces, en plataformas como Google o Tripadvisor es algo cada vez más común.

La publicación de un hombre sobre un local llamado El Horno de Guardia, situado en San Pedro del Pinatar, en Murcia, le ha valido una rotunda respuesta del dueño, que acaba su réplica anunciando medidas legales contra el comensal por “desprestigiar nuestro local de manera ilícita”.

Este hombre empieza diciendo que no volverán, que “la calidad de los productos va acorde al precio (regulero)” y le acusa además de no aplicar medidas para evitar el contagio de coronavirus.

“Ausencia de gel, ausencia de distancia de seguridad, sin límite de aforo y la camarera se ha quitado la mascarilla al decirnos recomendaciones porque dice que se ahogaba”, ha explicado el cliente.

Otra de sus quejas tiene que ver con el modo de pago: “No te permite pagar una parte en efectivo y otra en tarjeta”.

La respuesta del dueño no puede ser más implacable y detallada y señala que esta crítica es objeto de “una venganza que además han comunicado de antemano que iban a hacer”.

“Lo que ustedes han hecho esta noche es calumniar e injuriar (ambos delitos penados) sobre las medidas de seguridad que mantenemos en el local y que son demostrables. Nos han adjudicado un delito contra la salud pública y no lo podemos permitir porque son acusaciones muy graves”, ha señalado el dueño.

También ha afirmado que los comensales han dicho que, al no dejarles pagar por separado, iban a poner una crítica negativa. El dueño ha defendido que no deja pagar por separado por problemas que ha tenido ya con otros clientes, que dejaban productos sin pagar porque no eran de nadie.

Para concluir, el responsable del restaurante ha anunciado que va a emprender medidas legales contra estos clientes: “Han intentado desprestigiar nuestro local de manera ilícita por lo que no sólo no son más bienvenidos por aquí sino que, ténganlo por seguro, nos veremos muy pronto en los tribunales”.

