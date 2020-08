La desesperada reacción de Edu Aguirre ante la derrota del Real Madrid

El periodista Edu Aguirre, declarado madridista, se ha derrumbado al ver cómo su equipo caía eliminado de la Champions tras perder (2-1) frente al Manchester City en la vuelta de octavos.

Aguirre ha tenido que hacer grandes esfuerzos para contener las lágrimas ante la debacle del equipo blanco, que ha pagado muy caro los dos graves errores de Rafael Varane.

El periodista se ha mostrado indignado con Zidane por no haber sacado a Vinicius. “Yo me esperaba otra actitud del Madrid. Es verdad que el City juega, es verdad que el City es muy bueno, es verdad que el City tiene el balón. Pero el Madrid tiene que tener sangre en los ojos y yo hoy no he visto sangre en los ojos. Ocho minutos, diez minutos de partido. Y luego Zidane que no sabe reaccionar”, ha lamentado.