La diputada de ERC que triunfa en Tik Tok por sus ataques a la ultraderecha

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Pilar Vallugera (ERC).

Uno de sus vídeos más vistos es su intervención en el Congreso dirigiéndose a la diputada de Vox, Macarena Olona, para hablarle de violencia machista. La cuenta de ERC en la que se ha publicado no tiene más de 11.000 seguidores, pero estas imágenes acumulan ya 1.2 millones de visualizaciones.

Ella, que utiliza otro tipo de redes como Whatsapp, Twitter o Facebook, no se imaginaba que a los usuarios de Tik Tok -generaciones muy jóvenes- les interesase tanto la Política. “Es un segmento de la juventud que sí espera que hagamos comentarios políticos y nos presta atención”, asegura Vallugera, que cree que en ocasiones se ha juzgado injustamente a los jóvenes de no interesarse por lo que pasa en el país. “Y lo que pasa es que no estamos en esas plataformas. Si ofreces contenidos políticos buenos y que hablen de libertad, no están tan lejos de nosotros ni tan desinteresados”, celebra.

Pilar Vallugera (Barcelona, 1967) está alucinada por la repercusión que han tenido en Tik Tok algunas de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. Esta diputada de 53 años ni siquiera conocía el funcionamiento de esta red social, que sí usan sus hijos y miles de jóvenes españoles. Ahora ella misma se ha convertido en un fenómeno viral y se ha dado cuenta de que Tik Tok no sólo es “para bailar o hacer cosas divertidas”, sino que también tiene su parte politizada. “Los políticos debemos entrar en esos ámbitos para desmontar tópicos, relatos falsos y fake news”, asegura la diputada de Esquerra Republicana.

En el vídeo, Vallugera critica que la formación ultraderechista defienda que la violencia no tiene género. “Ustedes lo que no tienen es vergüenza”, espeta. “Tienen culpa las mujeres, oigan”, ironiza. “Han traído aquí el fascismo”, sentencia dirigiéndose a los de Abascal.

La derecha sí aprovecha las redes

Vallugera ha reflexionado mucho sobre su viralidad en esta red. No porque sea ella, “sino porque estoy preocupada por la facilidad que tiene la derecha en la construcción de imaginarios colectivos”. Admite que entre los conservadores se aprovechan más las redes sociales: “La izquierda, como siempre, está más preocupada de encontrar soluciones y respuestas y eso hace que no seamos un producto de marketing. Pero la derecha vende un producto, tiene planteamientos más sencillos y la extrema derecha sí que ha irrumpido como producto de marketing, lo cual es un problemón porque utiliza todo lo que vende”.

En este sentido, sabe que uno de los que mejor lo hace es su compañero Gabriel Rufián: “La gente prefiere una frase antes que un pedazo discurso y Gabriel consigue sintetizar conceptos en pequeñas frases, aunque salgan de una reflexión al detalle”.

Vallugera lleva varios años en política. Fue concejala del Ayuntamiento de Barcelona por ERC de 2003 a 2007 y es licenciada en Derecho. Lleva en su espalda varios años de lucha por los derechos de las mujeres y sigue peleando por los derechos civiles en el Congreso. De ahí que sufra con cada víctima de violencia machista y lo viva como un fracaso propio: “La realidad sigue dándonos la razón y continúa habiendo discursos negacionistas. El problema se ataja con acción, educación y una construcción de relaciones interpersonales sin violencia ni poder. Yo no quiero que me den la razón contando muertas, me parece estremecedor”. “Cada vez que sale una noticia de una mujer muerta siento la inutilidad de mi trabajo”, admite.

A favor de la ley trans

Otro de los vídeos que se han movido mucho por Tik Tok es su intervención a favor de la ley trans presentada por su grupo y otros compañeros en el Congreso. No entiende la posición del PSOE de abstenerse e impedir así su admisión a trámite. “En las propias filas del PSOE la opinión no es homogénea pero les pasa lo de siempre: cuando estás en la oposición mantienes unos planteamientos y en el Gobierno no los materializas y es que la gente te vota para que hagas lo que prometes”.