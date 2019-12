La economía de la caza de brujas: una aproximación al vacío regulatorio de las terapias alternativas

Las empresas y los grupos de interés se gastan en publicidad dirigida al público casi tanto como la que se dirige a las personas que participan en la toma de decisiones públicas. Este punto lo debemos de tener en cuenta cuando queremos explicarnos las situaciones que, en materia de reglas y leyes, nos hacen más singulares a los españoles. Uno de esos ámbitos es el de las terapias alternativas, sector donde no existe regulación, más allá de las leyes del miedo, y en el que se han espabilado muchos intereses para intentar sostener que el ciudadano no tiene la última decisión sobre su salud, o sobre el terapeuta que merezca su confianza. Esos grupos señalan que la falta de regulación, denunciada muchas veces por el Defensor del Pueblo y por los tribunales, significa que el terreno ya está repartido. Los abogados que hemos trabajado en propiedad industrial advertimos a los clientes que no se pueden patentar los clientes, tentación última de muchos inventores.

Es evidente que estamos en una crisis de modelo no sólo porque es poco probable que se descubran en un plazo razonable nuevos antimicrobianos de amplio espectro (no se ha encontrado ninguno en varias décadas y es evidente que hay muy pocos incentivos para que las compañías farmacéuticas inviertan en medicamentos que curen rápidamente a los pacientes). Pero es que ese es el problema: que las enormes cifras no son el “problema” para ciertos grupos de interés, pues todo ese gasto público son montañas de beneficios para ciertas industrias y por tanto es obvio que descartar enfoques alternativos es simplista y equivocado y tampoco está basado en la evidencia.

Afirmaba un reciente artículo en Nature que “en lugar de rechazar tales enfoques al por mayor, aprendamos de ellos”. Una solo cultura, por decreto, en la forma de entender la salud deriva a restar capacidad de decisión a los usuarios, que deberían ser parte de la base de decisión del sistema, y a cronificar sus problemas para que las soluciones más rentables no cambien. La caza de brujas es un negocio fabuloso y no la dirigen premios nóveles ni es la opción de los países a los que queremos parecernos.

El problema, se encuentra además, para nuestro país, en que el sector de las terapias alternativas está siendo una disrupción millonaria en el mercado tradicional de la salud y los medicamentos a nivel global. Se trata de una industria emergente y muy rentable en Europa, seguida de Asia y América del Norte. Empresas como Sandoz International GMBH, Biocon Ltd., Weleda Ltd. Sante Verte Ltd… están creando empleo y riqueza en sus respectivos países y ocupando el espacio del mercado internacional creciente que las empresas españolas no puede disputar. Los 30.000 profesionales españoles en estas terapias deben mantenerse en un equilibrio que se encuentra entre una demanda creciente de los usuarios y la persecución reactiva de unas autoridades ideológico-administrativas que esquivan las recomendaciones de la OMS... ¿en favor de quién?

Me comentaba un amigo científico, muy interesado en un extraño fenómeno nuestro: observaba que un país que discute cada euro destinado a ciencia e investigación, sin embargo no dudaba en costear enormes campañas publicitarias y de discriminación, persecución y acoso contra lo que han decidido en llamar como seudociencias: acupuntura, osteopatía, quiropráctica, naturopatía… Me decía que, sin embargo, con un poco menos de arrogancia y de fanatismo, se podrían explicar científicamente algunos de los éxitos de las terapias alternativas y me señalaba un ejemplo que me pareció llamativo. No se si sabré trasladarlo aquí: las células del sistema inmunitario se comunican mediante moléculas que llamamos citocinas. Pues bien, las células del sistema nervioso utilizan unas moléculas que tienen el mismo tipo de estructura y configuración que esas citocinas, para enviar señales, a las que llamamos neurotransmisores. La diferencia entre unas y otras, al parecer, es bastante arbitraria y proviene en buena parte del enfoque compartimentado en que estructura el conocimiento nuestra ciencia. Este dato no sólo nos deriva a si podemos prevenir los trastornos mentales mediante el tratamiento del sistema inmunitario, sino también a explicarnos porqué tienen éxito muchas terapias alternativas y porqué el paciente debe preservar, en todo caso, su capacidad de decidir libremente y en última instancia sobre la opción terapéutica que le es más conveniente. Claro que mi amigo no estaba considerando los intereses económicos que derivan de la industria de la caza de brujas.

