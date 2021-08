La ejemplar respuesta de un niño de cuatro años cuando le dicen que sus sandalias son de niña

Mi hijo de 4 hoy:

- Papá, una niña me ha dicho que mis sandalias rosas son de niña, que no me las puedo poner.

- ¿Y qué le has respondido?

- Que son de todos, de niños y de niñas. Si me estuvieran pequeñas no me las podría poner, pero ¡me están bien!



No quepo en mí de orgullo 🥰