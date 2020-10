La encendida intervención de Irene Montero que indigna a las diputadas de Vox

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha indignado a varias diputadas de Vox con una encendida intervención en la Comisión de Igualdad durante la que les ha preguntado qué es para ellas ser mujer.

“Para una persona feminista, ser mujer significa más riesgo de pobreza, más riesgo de exclusión social, más riesgo de sufrir violencias, más riesgo de cobrar menos por el mismo trabajo... ¿Qué es para ustedes ser mujer?”, ha querido saber la dirigente de Podemos, ante los gestos ofendidos de la diputada de Vox Lourdes Méndez.

Montero ha recalcado que ser feminista es “saber que una sociedad feminista es una sociedad mejor para las mujeres y también para los hombres”. “Lo que me pregunto es qué para ustedes ser mujer. Porque, como ustedes dicen que la ideología de género es un invento socialcomunista, me pregunto qué es para ustedes ser mujer”, ha continuado.

La ministra ha querido saber cómo se explican en Vox que haya “muchas más mujeres que hombres en riesgo de pobreza o exclusión social”, la brecha retributiva o las violencias machistas: “Si para ustedes ser mujer no es todas esas cosas, me pregunto qué significa para ustedes ser mujer. Porque para las mujeres, en España y en el mundo, ser mujer es lo que yo le he dicho”.

Montero ha avanzado la intención del Gobierno de extender la atención integral que reciben las víctimas de violencia de género a las víctimas de toda “violencia machista”, como las agresiones sexuales o la explotación sexual.

Se hará a través del que ha llamado “Plan España te protege contra la violencia machista” e implicará incrementar los servicios de asistencia telefónica y digital a las víctimas, los dispositivos de control telemático de agresores y la construcción de cincuenta centros de atención integral, entre otras medidas.

Ante la Comisión de Igualdad del Congreso, Montero ha enmarcado este proyecto en el Plan de Recuperación para España diseñado por el Gobierno y ha abogado por contar con “una agenda feminista para la reconstrucción del país”.