La España vaciada y el bla, bla, bla...

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

Estas últimas semanas han vuelto a ser ‘rabiosa actualidad’, como solía decirse antes, los conflictos planteados por la descarbonización y su impacto social y económico en las zonas hulleras, y el conflicto siempre vivo en la agricultura: la emigración rural a los cordones industriales tuvo hace un siglo las mismas causas que el proceso que ha desembocado en la ‘España vaciada’, muy estos días escenario de furia agrícola.

Sí, hace 87 años, el 27 de enero de 1933, Manuel Azaña, presidente del Gobierno de la II República, anotaba en su diario (esta parte fue publicada en el correspondiente a 1932/1933, titulado ‘Los diarios robados’, en 1997, por Grijalbo-Crítica Editorial) cómo en el Consejo de Ministros se trató, entre otros asuntos, la cuestión del fin del carbón y sus repercusiones en Asturias. Marcelino Domingo puso el problema sobre la mesa, y se comentaron las conclusiones de una ‘conferencia hullera’, que Azaña consideraba “fantásticas e inadmisibles”. “Todos lo reconocen”, puntualizaba. Y añadía que el problema “no tiene por ahora solución”. Indalecio Prieto insistía en que “los mineros tienen que resignarse a trabajar un día menos a la semana, así como en otras industrias se trabaja tres o cuatro días”. Fernando de los Ríos “agrega que aunque los obreros se encargaran de la explotación de las minas, el problema seguiría siendo el mismo, porque el carbón no se vende”. Esa era la cuestión de fondo; ya hace casi un siglo, el carbón no se vendía. Para el 6 de febrero se había convocado una huelga. Marcelino Domingo dijo que “la huelga es la única solución por el momento”.

No lo fue, como se ha visto. Las huelgas siguieron, y siguieron, y siguen todavía, en las cuencas de Asturias y en las de Ponferrada y El Bierzo en León, solapándose con las de los agricultores, cuyos tractores, como si fueran columnas de tanques, en perfecta formación con largas filas de a tres o a cuatro, colapsan carreteras y autopistas peninsulares. Es la protesta de la ‘España vaciada’, que se despuebla con rapidez y sin remedio, yendo en masa a las urbes industriales o a la costa, como los inmigrantes que llegan de África en patera, entre charlatanería hueca.

Hay un factor que ha agravado el problema de los bajos precios en origen en comparación con el que el ciudadano paga en las cajas registradoras: la irrupción de las grandes superficies comerciales y las cadenas de ámbito nacional o multinacional de supermercados e hipermercados, que con su imponente poder establecen precios que arruinan a los productores que no logran entrar en la cadena.

También aparte del tiburoneo hay otras explicaciones: si antes el ‘intermediario frutero’ (cómo el de la canción de Los Sabandeños) no aportaba nada a la cadena de valor, ahora los productos agrícolas son manipulados, envasados, embellecidos, limpiados… lo cual implica un gasto, que no repercute enteramente en el consumidor, para que no se retraiga en la compra o en los beneficios empresariales, sino en el que pone la tierra, el agua y el trabajo, y apenas mantiene a su familia, viéndose obligado hasta a vender por debajo del coste de producción. Lo mismo ocurre en la ganadería.