La estupidez global

Anadolu Agency via Getty Images

Por fortuna, la reivindicación que se tomó como excusa para el lucimiento narcisista de estas dos lumbreras no va a durar en la memoria de nadie. “¿Viste? ¡Han tirado sopa de tomate contra un cuadro de Van Gogh en señal de protesta!”, “¿en señal de protesta de qué?”, “ah, ni idea, creo que estaban protestando en general”. Los estudios sobre publicidad han encontrado muchas veces que anuncios especialmente impactantes no provocan necesariamente que los espectadores recuerden qué es lo que anuncian, y la reivindicación que dio lugar a los girasoles en salsa de tomate no queda clara en las imágenes. Preguntemos a la opinión pública dentro de unos meses: Van Gogh empezará a ser Picasso, la sopa de tomate se volverá pintura. Lo único que se recordará es que una de las niñatas llevaba el pelo rosa.