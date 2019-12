La foto de Omar Montes que se ha vuelto viral en 10 minutos y tiene locos a sus fans por quién le acompaña

¿Ha pasado Omar Montes la Navidad con los Pantoja? Sabiendo su larga historia con Chabelita, su ex, lo más fácil llamar loco al que hace esta pregunta. Pero no del todo: hay pruebas de que el cantante ha pasado ratos muy íntimos y familiares con parte de la familia de su ex.

Quien lo ha hecho público ha sido el mismo Omar, que este miércoles 25 de diciembre, Día de Navidad, ha subido dos fotos con la mismísima Isabel Pantoja, la madre de su ex. No sólo eso: entre los comentarios, Kiko Rivera hace entender que fue él mismo quien hizo la foto. Por lo que se entiende que Omar podría haber pasado alguno de estos ratos navideños con la madre y el hermano de su ex.