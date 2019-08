La frase de Rocío Monasterio sobre el cambio climático que escandaliza a muchos

Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha escandalizado a muchos en las redes sociales por las palabras sobre el cambio climático que ha pronunciado durante el debate de investidura.

“No vamos a poder garantizarles a nuestros hijos, no nos atrevemos a decírselo, porque no se lo podemos garantizar. Y mientras ustedes aquí con el cambio climático, la comisión de bienestar animal ¿eh? Y toda esta patulea”, dijo la representante de Vox, que aseguró que con las políticas de izquierdas las familias no podrán garantizar a los niños las mismas oportunidades de las que se gozaban antes.

Monasterio afirmó que los españoles “hablan de natalidad mientras desde aquí se financia el aborto con el dinero de todos los madrileños mientras tienen tiempo para inaugurar el Comisionado del Bienestar Animal”.

“Nosotros no aguantamos ningún tipo de extorsión. Vengan de las filiales mediáticas de los partidos, de los cordones sanitarios que emulan las prácticas de la izquierda sectaria y tratan a nuestros votantes como apestados, vengan de chiringuitos subvencionados, vengan de donde vengan no retrocederemos ni un milímetro”, prosiguió Monasterio.

Sus palabras sobre el cambio climático ha generado reacciones como estas: