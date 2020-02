La dueña del restaurante La Habana cuenta lo que no se ve del programa de Chicote y explota: "Es un montaje"

También desvela que al principio no hay gente en el local porque “la policía corta la calle y no se puede aparcar”.

Otro de los aspectos que destaca es que las broncas entre ella y su padre eran fingidas: “A mi padre, que nunca ha dado una voz, le decían por el pinganillo que se enfadara. Él venía y lo hacía, pero se veía de lejos que no le salía. Nunca hemos tenido peleas ni nada parecido”.

Sobre este punto subraya que a ella la dejan como “la niña caprichosa y pasota” que no se quiere quedar a cargo del negocio y que se posiciona al lado de los camareros.

“Me dice Chicote que era muy pasota, pero a mí me ha tocado doblar el comedor de La Habana. Me pinchaba continuamente y yo lo que no quería era montar un show en la televisión por mis hijos. A ver si él es capaz de llevar un negocio con dos personas en cocina, una sin ser cocinera, y que te metan 60 personas de golpe. Cualquier persona sabe que es imposible”, vuelve a incidir.

La semana de rodaje tuvo tanta tensión que tras el primer día de grabación su padre ya les dijo que si iba a continuar así, que se fueran. “El último día yo le dije a Juan que esto o se acababa o me iba. También me dijo que esto no podía seguir así porque ni nos llevamos mal ni éramos de dar voces. A mí me dio por llorar, llorar y llorar hasta que al final me puse un poco borde porque me tocaba mucho (Chicote) las narices y una vez lo dejé con la palabra en la boca”, explica molesta.

Cerrado, pero por causas familiares

Desde el pasado 30 de noviembre, La Foguera se encuentra cerrada, pero no por una mala gestión. La madre de Gemma falleció el pasado 14 de noviembre y dos semanas más tarde, en una decisión en la que estaba de acuerdo toda la familia, decidieron cerrar el negocio.

Algo que también contrasta con lo que comenta de que en el programa se muestra que ella tiene que ser la sucesora de Juan. “He estado 27 años en la hostelería y estoy hasta las narices de este mundo”, confiesa.

Aunque en los últimos años solo tenían un restaurante, la familia apunta que llegó a controlar cinco establecimientos diferentes en Gijón. Por ello y a pesar de que el morbo de comer en un local por el que ha pasado Chicote existe, La Habana era conocida por mucha gente en la ciudad y, aunque en 2016 no llenaban siempre el local debido a su gran capacidad, sí que lo hacían casi todos los fines de semana.

Gemma no se extraña: “Nunca hemos ido mal. Es una sidrería que está en muy buena zona, con una gran terraza, etc”.

Además, concluye mostrándose extrañada por el hecho de que se emita cuatro años más tarde de su grabación y se muestra más o menos satisfecha por lo que se enseña.

“Pensaba que me iban a dar más caña, de lo malo malo no sale mal. Del negocio se habla bien y de la comida también. Después de cuatro años que más me da ya”, sentencia.