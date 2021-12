La historia detrás del chico que indignó a media España con su vídeo sobre el terraplanismo

Atención: LA TIERRA ES PLANA. Si no os convence este tutorial, YO YA NO SÉ. pic.twitter.com/DfM3Ioqhht

No es la primera vez que sube vídeos de este estilo y tampoco es la primera vez que consigue volver locos a sus seguidores tratando de adivinar si es humor o realidad. Muchas veces le preguntan directamente en los comentarios, pero Cristian suele evadir esas preguntas. “Prefiero no sacarlos de dudas, porque los que son un poco más despiertos se dan cuenta del tirón de que es coña”, comenta el gaditano.

Aunque claramente era humor, muchos se lo tomaron muy en serio e incluso le llegaron comentarios del estilo a: “Tú no has pisado España en tu vida”. “Yo me quedaba en plan de ‘pero si soy más andaluz que el Guadalquivir’”, responde Cristian entre risas. Su contenido de TikTok, donde acumula ya casi 25.000 seguidores, siempre es en clave de humor, pero muchos no se molestan en mirar qué tipo de vídeos sube y tienden a creer cualquier cosa que ven en internet sin conocer su contexto.

“Cuando vi la repercusión que estaba teniendo mi vídeo en Twitter llamé a mi jefe y le dije que no iba a volver a trabajar, que era famoso”, relata entre risas. “¿Te imaginas? Me entró la risa, a mi todo esto me parece surrealista, el bombo que se le da a un notas que dice que la Tierra es plana y mañana habrá diez más diciendo lo mismo”, considera el gaditano, que espera poder seguir creciendo en las redes sociales.

“Ojalá poder contar más cuando llegue al millón de seguidores, de momento es un placer y si puedo, ¡le mando un saludo a Juan y Medio!”, concluye Cristian entre risas.