La hostelería se carga a pedradas le ley del tabaco

Si en un edificio aparece una ventana rota y no se arregla, se envía el mensaje de que nadie lo cuida y todo el que pase se sumará a la labor de convertirlo en ruina. La teoría de las ventanas rotas, elaborada por James Wilson y George Kelling, explica porqué la Ley del Tabaco 42/2010 es un inmueble en mal estado, un inmueble que están derribando a pedradas. No se cumple en España, pero en la Comunidad de Madrid, con miles de zonas de fumadores cerradas y las administraciones lavándose las manos es algo posiblemente delictivo. Y si no se cumple a la vista de todos, ¿A quién le extraña que bingos, casinos y casas de apuestas decidan permitir que se fume dentro de sus locales para evitar que el cliente salga al exterior, se lo piense mejor y se vaya a casa? Total, incumplir sale gratis.

A un heroinómano que quiera dejarlo se le aleja del barrio y de la droga, y un ludópata pide que le prohiban la entrada en los casinos, pero el fumador se enfrenta a la misión imposible de alejarse de una adicción socialmente legitimada. Jamás avanzaremos en la lucha contra el tabaquismo sin acabar con la normalización que suponen las terrazas en la hostelería. El estudio de la doctora Xisca Suredo para la Universidad de Alcalá de Henares muestra cómo el 80% de la terrazas de Madrid incumple la ley. Sin romper la vinculación de tabaco y hostelería, de cigarrillo y terrazas, en 2030 habremos perdido otra década de lucha contra el tabaco.

Phillip Morris creó a principios de los 90 un lobby en España dedicado a entorpecer, retardar y dinamitar cualquier avance en legislación antitabaco, según consta en dos documentos internos que la corporación fue obligada a desclasificar. Su logotipo aparece en el sitio web de la FEHR (Federación Española de Hostelería y Restauración) y su producto, un producto que causa 55.000 muertes al año, se vende en bares y restaurantes. Recientemente Reuters ha destapado como Phillips Morris promociona sus productos en la red a través de jóvenes influencers rusas. Ferrari, la escudería de fórmula 1, recibe 100 millones de euros al año simplemente por el poder evocador que aún tienen los colores de Marlboro en el inconsciente colectivo y José María Aznar, expresidente del Gobierno, ejerce de consultor para la empresa en Chile buscando que se flexibilice la legislación. Este es el socio de la FEHR y el binomio que tenemos que romper a toda costa si queremos realizar una política efectiva contra el tabaco.