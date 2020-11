La idea que han tenido en Francia para las cenas de Navidad con los abuelos: será MUY extraño

Rémi Salomon, presidente de la Comisión médica del sistema público de salud de París, ha propuesto una idea para que las familias puedan ver a sus abuelos en Navidad pero de una forma segura. Eso sí, si se lleva a cabo, la situación será como mínimo extraña.

En declaraciones a France Info, el experto ha indicado que se puede comer con el abuelo y con la abuela pero... “en habitaciones separadas, por ejemplo en la cocina”.

“Podemos ver a los abuelos en Navidad, pero no comemos con ellos. Cortamos el tronco de Navidad por la mitad. Ellos en la cocina y nosotros comemos en el comedor”, ha explicado.

Salomon ha llamado a visitar a los mayores con mascarilla, distancia de seguridad y todas las precauciones posibles pero, eso sí, no comer junto a ellos.

Todo ello porque ha avisado de que “el coronavirus es muy peligroso”, por lo que “no debemos comer con el abuelo y la abuela, aunque antes hayamos tomado precauciones”.

En su opinión, hacer una cuarentena los días antes de la visita sólo sería seguro si se ha estado aislado el tiempo suficiente, ya que “el periodo de incubación, en algunas ocasiones, roza los siete días, llegando incluso a los diez”.

Además, ha pedido a los ciudadanos que imaginen cómo sería vivir después de saber que, por una simple cena, un ser querido tan importante en nuestra vida se infecta y fallece. “Pasarles el virus a mis abuelos es lo peor que podría pasarme”, ha admitido.

Mientras, Vicente Larraga, investigador del CSIC, ha alertado en El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, de que sólo hay una forma de poder reunirse con seguridad: “Durante los 10, 12, 14 días antes autoconfinarse, tener un contacto especial de no contaminarse, para llegar a esas reuniones con una seguridad, si no total, muy elevada de que no van a contagiar a sus seres queridos”.

El experto ha admitido que se pueden hacer test, “y da una cierta seguridad”, “pero hay que tener en cuenta que esos test tienen falsos negativos en un porcentaje importante”. “Te puedes hacer test, salir negativo e ir a una cena, juntarte con todos, abrazarte con todos y contagiar”, ha avisado.