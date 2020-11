La ira del oso herido

A ellos se unió rápidamente el notoriamente servil fiscal general de Estado, William Barr, que actúa siempre más como abogado personal del presidente que como el representante de la ley que se supone que es. Barr dio orden de abrir una investigación. Su inusitada intervención en el proceso electoral, haciendo caso omiso de las reglas, que no permiten investigaciones de fraude hasta no haya concluido el recuento de los votos, dio lugar a la inmediata dimisión del fiscal de delitos electorales como protesta por esta inapropiada orden. A la vez que pasaba todo esto, el secretario de estado, Mike Pompeo, declaraba que Trump iba a continuar en la Presidencia.

La absurda conducta de Barr y de Pompeo, actuando ambos como si Trump fuese a seguir en el poder, cobró sentido cuando se supo, a través de otras filtraciones, que éstos no eran los únicos que estaban sosteniendo esta ficción. Al contrario, al parecer en estos momentos todos los colaboradores de Trump en la Casa Blanca están obligados a simular que comparten sus creencias, so pena de ser echados de su puesto y de ser condenados al ostracismo. Además, aunque están a punto de quedar cesantes con el cambio de Gobierno, no se les permite buscar trabajo, porque hacerlo sería admitir que Trump ha perdido las elecciones. Deben mantener en todo momento la ficción de que Trump ha ganado las elecciones y no pueden mencionar el nombre de Biden bajo ningún concepto. Tienen que actuar como si no existiese.

Los comentaristas contemplan todas estos acontecimientos con asombro. Sobre todo se preguntan por qué los republicanos fingen que Trump no ha perdido, cuando saben perfectamente que no va a seguir en el poder. Los republicanos no esperan que Trump se quede en el cargo. De hecho muchos han felicitado a Biden en privado o a través de terceros. Se están barajando tres explicaciones y las tres tienen visos de realidad y se complementan.

La primera explicación es que nadie quiere incurrir en la ira de Trump. Como dijo un comentarista de la televisión, nadie quiere atravesarse en el camino de un oso herido y exponerse a recibir un zarpazo. Es sabido que Trump tiene al partido republicano en un puño, ya que ha fidelizado a los votantes hasta tal punto que le siguen ciegamente. A sus ministros y demás colaboradores les puede arruinar la carrera política dentro del partido republicano con un simple mensaje de Twitter. Lo mismo pasa con los senadores y congresistas, que le tienen verdadero miedo. Como en Estados Unidos a las elecciones primarias puede presentarse cualquiera, los políticos republicanos temen que, si no se doblegan a los deseos de Trump, éste les diga a sus fanáticos seguidores que voten por otro candidato en las elecciones primarias. Hay incluso una expresión para referirse a este fenómeno, “to primary” o “primarizar,” que quiere decir presentar un candidato más fiel a las elecciones primarias para desbancar de su cargo a un político en ejercicio. La impresión de los comentaristas, pues, es que los republicanos no quieren incurrir en la ira de Trump por el gran poder que éste tiene sobre los votantes, el cual podría continuar si, como se sospecha, crease un programa de televisión para mantener vivo el culto a la personalidad y su influencia sobre el partido.