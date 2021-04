La izquierda ilusiona en el debate de Telemadrid

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pablo Iglesias (UP), Rocío Monasterio (Vox), Mónica García (Más Madrid), Isabel Díaz Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE) y Edmundo Bal (Cs), minutos antes de que empezara el debate electoral.

“Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones”; la interpelación de Ángel Gabilondo a Pablo Iglesias fue el cénit de un debate electoral donde la unidad de la izquierda brilló con luz propia. Fuimos testigos de un ejercicio de cooperación política pocas veces visto, con una izquierda actuando como un equipo bien conjuntado. La coordinación entre Gabilondo, García e Iglesias permitió al bloque del cambio marcar la agenda del debate, relegando los temas característicos de la derecha —seguridad, fiscalidad— a los monólogos de Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio.

Los marcos sobre los que los candidatos y las candidatas iban a construir el debate quedaron patentes desde sus intervenciones iniciales. Comenzó Iglesias, recordando de manera acertada el permiso laboral con el que cuentan los trabajadores para preservar su derecho a voto. La sanidad de García, el cambio de Gabilondo, el Madrid, Madrid, Madrid de Ayuso y la seguridad de Monasterio resonaron con fuerza en un inicio vital para el resto del debate.

Solo Edmundo Bal se quedó al margen de este comienzo, reflejando la complicada situación de Ciudadanos durante toda la campaña electoral. Cuando los bloques están tan diferenciados, el impostado centrismo de los naranjas —con una mención a Chaves Nogales que no pasó desapercibida— solo sirvió para recordarnos que el tecnopopulismo (populismo tecnocrático) pudo ser real en nuestro país.

La lluvia de datos y cifras con el que las fuerzas de izquierda acorralaron a Ayuso durante todo el debate pronto hicieron mella en la líder del populismo madrileño. Su gran comienzo, sentando las bases del proyecto con el que lidera las encuestas, se fue desdibujando hasta llegar a la media sonrisa con la que respondió de manera no verbal a las críticas de Iglesias. El “no sonría” del candidato de Unidas Podemos se convirtió el punto de no retorno para Ayuso, comenzando a tratar al resto de candidatos de manera altiva, chulesca y prepotente, recordando al peor Donald Trump. Destacó su agresividad con la candidata de Más Madrid, que pese a afrontar su primer gran debate y recibir los agrios golpes de Ayuso, mantuvo el tipo con brillantez. Si trabaja la comunicación no verbal y las pausas, MM tiene una líder capaz de marcar época en la política madrileña.