La jugadora que se negó a homenajear a Maradona denuncia amenazas de muerte

Tiene claro que, pese a todo, su postura no ha cambiado. “Lo volvería a hacer una y mil veces más”, ha publicado la deportista en las redes sociales, en las que se ha convertido en tendencia por su gesto. “Yo lo que denuncio es que dos días antes fue el Día contra la Violencia de Género y me parece hipócrita guardar un minuto de silencio por Maradona, que se conoce como maltratador, y no por las víctimas de violencia machista”, añade a As.

“No sólo he recibido acoso yo por las redes sociales, sino que ha llegado hasta compañeras mías. Al tener la cuenta pública, han llegado a perfiles de mis compañeras que han sido acosadas estos días. No sólo hemos sufrido acoso, ha habido amenazas de muerte y amenazas del tipo de ‘voy a encontrar tu dirección y voy a ir a tu casa a partirte las piernas’”, señala.

A los que prefieren separar a la persona del deportista, les responde que “para ser un buen deportista hay que tener unos valores y ser persona”. “Un futbolista es antes persona que futbolista, mucho más si es ídolo de muchas personas como lo es. No se puede desvincular una cosa de la otra. Hay cosas que se pueden desvincular, pero otras no”, y pone la droga como ejemplo, porque “cada uno hace consigo mismo lo que quiere”. “Pero, en el momento en el que toca a otras personas no se puede permitir”, insiste.

El suyo fue un gesto con conciencia, no del momento. “Yo me enteré de que se iba a hacer un minuto de silencia cuando iba en el coche de camino al autobús con varias compañeras. Yo entonces dije que me iba a negar. Yo no sabía cómo iba a actuar. Fue en el momento de saltar al campo cuando se comentó y dije que me pondría de espaldas al público sentada en el suelo. Fue lo que se me ocurrió sin faltar el respeto a nadie”, explica.

Sus compañeras, abunda, saben que es feminista convencida y por eso la apoyaron y no le reprocharon su gesto. Su compromiso va más allá de este gesto del sábado, ya que forma parte de Juventudes Feministas y de Docentes Feministas e intenta “día a día concienciar a través de las redes sociales. También hacemos acciones fuera de Internet, con carteles”.