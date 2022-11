La "línea roja" con la que los sindicatos sanitarios se plantaron ante el Gobierno de Ayuso

El “macabro” plan de la Consejería que no funcionó

“Estamos unidos y está claro que aquí no hay color”

“No tenemos planilla laboral, no tenemos conocimiento de nuestras jornadas en los próximos días, no te puedes organizar la vida familiar ni atender bien a las responsabilidades porque cada dos o tres días nos dicen dónde nos va a tocar trabajar”, describe el médico. “Es dramático, pero es nuestra realidad. Y es duro de llevar”, reconoce Bayo, delegado sindical de AMYTS.

Ya en la noche, al salir de la reunión, Ángela Hernández volvía a expresar su agotamiento y sus reparos: “Es una pena que para que la Administración regional se siente a hablar sobre temas profesionales haya que llegar a una huelga, no puede ser que la sanidad madrileña se tenga que gestionar a golpe de huelga”. Para luego advertir: “El acuerdo no será nada más que un papel si no vuelven a abrirse los antiguos Servicios de Atención Rural y los profesionales pueden volver a desempeñar sus funciones en ellos para atender a los pacientes de esos municipios”. Dados los antecedentes, las organizaciones no se relajan todavía. El lunes, además, comienza la huelga de médicos de familia y pediatras en la Atención Primaria, con quienes la Consejería no ha dado aún un paso al frente.