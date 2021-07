La llamativa reacción de Javier Aroca al recibir su carta de despido en pleno directo en TVE

Mañana triste para Jesús Cintora y para su equipo de Las cosas claras, el matinal que durante ocho meses ha presentado en TVE.

El periodista se ha despedido dando las gracias a los espectadores y a su equipo, del que ha elogiado su “enorme talento”: “Nadie ha venido por ser mi primo, ni mi novia, ni mi hermana. Aquí la gente viene por su talento”.

Durante toda la mañana se han ido sucediendo las despedidas y los momentos surrealistas, como el que ha protagonizado el periodista Javier Aroca. En pleno programa, el tertuliano ha mostrado su carta de despido del ente público y no ha podido evitar soltar una carcajada.

“Tienes una noticia, has recibido un papel”, ha afirmado en tono jocoso Cintora. “Sí, he recibido un papel”, ha respondido Aroca. ”¿Se puede ver el papel?”, ha preguntado el presentador.

“No, que me han despedido. Como todos los días. Aquí está mi contrato y mi despido. Me da risa porque los que venimos aquí seguramente a veces recibimos algún tipo de misiva, poniendo en duda incluso nuestro voto de pobreza, porque pensarán que aquí ganamos un dineral y estamos ya asegurados. Esto no es una puerta giratoria. Aquí venimos y cuando venimos te dan el papelito y hasta luego Lucas”, ha dicho entre carcajadas el periodista.