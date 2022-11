La misteriosa sesión 50 de Bizarrap: candidatos y teorías detrás del hype

¿Con quién será la sesión 50 de Bizarrap?

Bad Bunny

Shakira

50 Cent

La apuesta más loca de todas es quizá la de Curtis James Jackson, más conocido por su nombre artístico 50 Cent, pero con Bizarrap en lo más alto de las listas mundiales por su colaboración con Quevedo y bajo el ala de Spotify, no nos debería extrañar que el autor de Get Rich or Die Tryin’ y The Massacre aprovechase el lanzamiento para relanzar una carrera que lleva mucho tiempo parada.