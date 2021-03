La mujer que siempre quiso ser guardia civil

No es nuevo para mí el quedarme en blanco cuando, sin esperarlo, me preguntan algo tan sencillo como por qué soy guardia civil. Y es que, pese a lo que pueda parecer desde otra perspectiva, para mí no supone nada extraordinario: siempre he querido ser guardia civil.

Ahora bien, si me preguntas si, a pesar de todo lo anterior, volvería a elegir mi profesión, diría rotundamente que sí. El amor por lo que hago cada día puede más que cualquier obstáculo o dificultad. Cada vez que una persona me agradece un servicio que he realizado —que es mi trabajo—, me siento más que recompensada ante todo lo que haya podido sufrir.

Tengo que confesar que no siempre ha sido fácil. En muchas ocasiones me he sentido “el bicho raro”, aunque a estas alturas ya he logrado acostumbrarme. Siempre he intentado evitar comportarme como algunos de “ellos” por el mero hecho de sentirme aceptada, no mimetizarme entre “ellos”, no hablar como “ellos”, no hacer ciertas “bromas” o mostrar ciertas actitudes, pero en alguna ocasión la situación me ha superado y me he dejado llevar para no ser señalada. Otras veces, las que más –y cada vez con más fuerza–, he alzado mi voz de mujer, con mis gestos de mujer y mi percepción de mujer para hacerme oír y ser valorada como guardia civil y mujer que soy.

Me quedo con estas ocasiones, y me perdono a mí misma las anteriores. No me considero una heroína y no siempre resulta fácil ser mujer en una institución históricamente masculinizada. La Guardia Civil se fundó en 1844 y las mujeres pudimos ingresar por primera vez en 1988, hace apenas 33 años.

Tampoco me considero en absoluto especial, pero no puedo negar que me siento orgullosa de pertenecer al pequeño grupo de mujeres guardias civiles que actualmente ostentamos los máximos empleos dentro de la institución. Hemos demostrado que somos igual de válidas, hemos roto parte de ese techo de cristal —qué poco me gusta ese nombre, que suena tan bonito cuanto es algo tan deplorable— y lo seguiremos rompiendo. Si algo me ha demostrado mi experiencia como pionera en muchos de los ámbitos de mi carrera profesional, es precisamente que las mujeres somos un valor añadido en la Guardia Civil.