La noche que Florentino Pérez tuvo que pedir perdón al presidente de otro club por lo que hizo en el palco

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha participado en un documental de la cadena RMC francesa sobre Karim Benzema, delantero galo del club madridista.

En un momento de la cinta, se recuerda el partido que Benzema disputó contra el Olympique de Lyon, equipo en el que jugó hasta 2009, y en el que marcó un buen gol tras una gran jugada personal.

Y se da voz a Pérez porque su reacción en el palco estuvo lejos de ser la habitual de un presidente de un club como el Real Madrid.

Bien lo supo el propio Florentino, quien recuerda ese momento:

“Llevo aquí muchos años, entré en el año 2000. Sólo me he levantado dos veces: con ese gol de Benzema y el de Sergio Ramos en Lisboa. Cuando luego salió y metió ese gol, pues me produjo tanta ilusión que no me pude contener y me levanté. Y le pedí perdón a Aulas [presidente del Lyon], le dije “perdón”, porque era la primera vez que me había levantado en mi vida en un campo de fútbol”.