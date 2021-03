La ‘normalidad’ de la indecencia como moda

Así fue durante mucho tiempo. En cuanto se normalizaron los procedimientos democráticos nadie rechistó cuando casi la mitad de los sueldos se entregaban para contribuir a la logística de la organización. Las Casas del Pueblo se convirtieron en foros de debate y de formación. Desde el barrendero municipal al abogado famoso, desde el aparcero al catedrático, confraternizaban con el cubo de cola y la brocha gorda para pegar carteles. Los candidatos a concejales en muchos municipios, como en Las Palmas de Gran Canaria, se pagaban sus propios carteles.

Así eran las cosas que vivimos y que contamos. Con la mala hierba, que la había, se actuaba sin contemplaciones, ni rubores de monja. A la calle, a pagar la pena de la vergüenza pública. Ah, la vergüenza… La decencia, la honestidad, la coherencia, eran valores en los que se cimentaba la confianza.

Durante la segunda ola de la pandemia, que me cogió en Ortigueira (A Coruña), encontré en una pila de libros el primer tomo de las memorias del liberal Conde de Romanones. Lo leí en tres días y, como hago siempre, lo llené de pósit amarillos que parecen púas de erizo en sus lomos. Dice Álvaro de Figueroa, “tan despreciable como el neutro en política, es quien acude a ella y nutre la fila de los partidos solo movido por el interés. Esa clase constituye falange, pero contra este mal no hay remedio, mientras no cambie la naturaleza humana”.

Como es natural enseguida ligué esta frase con las tramas de corrupción que pueden acabar convirtiendo el queso gruyer en un vacío lleno solamente de aire, como le está le sucediendo al PP. Si las costumbres se relajan y la estrategia de defensa es apoyar “a los nuestros” con razón o sin ella, el mal se expande. La covid demuestra que las mascarillas, la distancia interpersonal de dos metros…siendo importantes para evitar el contagio del coronavirus no acaban con el mal. Hay que esperar a las vacunas y a las vacunaciones masivas.

Sobre esta parte del partido avestruz o del partido en la formación tortuga de las legiones romanas, guarnecida la tropa bajo una lámina de escudos sobre las cabezas, también reflexionaba Romanones: “es preciso llevar al ánimo del elector que solo son perfectos los hombres cobijados por la bandera defendida”. Esto es lo que han logrado hacer penetrar en las mentes de las filas afiliadas casi todos los partidos. Pero en el PP desde Fraga a Casado, pasando por Aznar y Rajoy, lo han conseguido con tanta perfección y apariencia que han llegado a anular la capacidad reflexiva.

Como en las religiones, la fe ciega sustituye a la razón. Ninguna realidad manifiesta ni ninguna consecuencia, por grave que esta sea, cambia per se el curso de las cosas. Todo arrepentimiento es en la práctica de los hechos una ficción. Un paraguas hasta que escampe. No se dicen los pecados al confesor (fiscales o jueces o inspectores de Hacienda) aunque serán pillados in fraganti como con los papeles de Bárcenas. No hay propósito de la enmienda, ni arrepentimiento. Ya las circunstancias, ayudadas por la propaganda, irán desbrozando el camino otra vez.

Poco después de que Pablo Casado proclamara solemnemente y con cara de funeral que rompían con su pasado de corrupciones al por mayor, la estrategia empleada en Murcia para evitar una moción de censura conjunta del PSOE, la lista más votada, y Ciudadanos, para desbancar al PP del Gobierno regional precisamente por supuestas malas prácticas… fue acudir al transfuguismo y a la compra estilo tamayazo madrileño de arrepentidos liberales de Cs. Cargos, sueldos y coches oficiales.

Todo eso a solo unos meses de que el PP estampara su firma en una adenda del pacto de Estado contra el transfuguismo que trataba de tapas las grietas que la praxis iba descubriendo.

Es cierto: han conservado una plaza y han mantenido su bandera —la suya, no la que representa la Constitución— así como el ánimo de victoria frente al desánimo natural de tantas pero ganadas a pulso desgracias seguidas. Nada cambia, recordaba Einstein, si se sigue haciendo lo mismo. Los populares ganan un respiro, amplían el paréntesis, pero un paréntesis es por su propia esencia un encierro.