La OCU elige este producto de Lidl como el mejor de su categoría en 'calidad-precio'

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elegido al detergente para lavavajillas W5 Pastillas Lavavajillas All In 1 de Lidl como el mejor del mercado en cuanto a su relación ‘calidad-precio’, por lo que el organismo lo ha catalogado como ‘compra maestra’.

El ranking, sin embargo, lo lidera el Fairy platinum plus all in one limón, que ha conseguido una puntuación de 69 sobre 100, lo que lo convierte en el mejor del mercado.

Su precio es de 9,99 para un total de 37 dosis, mientras que 40 pastillas del de Lidl, que es segundo en la clasificación total, cuestan 3,99 euros. El podio lo completa en tercera posición Somat Oro antigrasa gel.